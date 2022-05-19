Для нормализации эмоционального состояния нужны те продукты и блюда, которые вы любите больше всего.

Фитнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская (Узелкова) поделилась правилами питания во время войны, которые должны помочь людям в стрессовых ситуациях.

Многие не могли нормально питаться в первые дни войны. У кого-то не было доступа к полному набору продуктов, кто просто от стресса не мог нормально потреблять пищу, кто чувствовал вину, что он может нормально питаться в то время, как другие сидят в подвалах с хлебом и водой.

«Мы видим ужасные и болезненные истории людей, выживших в Мариуполе. Они рассказывают, как пили отовсюду, когда шел дождь, потому что не было запасов воды. Чтобы не умереть, мы должны пить. Хотя бы какую-нибудь жидкость. Как они готовили то, что находили на огне? Это невозможно читать без слез на виду. Молимся, чтобы Мариуполь и другие города освободили от оккупантов» - добавляет также Марина.

Она подчеркивает, что нашему организму нужные питательные вещества, нам нужны продукты, которые будут давать энергию и силы. В таких ситуациях следует выбирать продукты богатые витамином B8 (инозитол).

Для нормализации эмоционального состояния нужны те продукты и блюда, которые вы любите больше всего.

По возможности следует питаться нужно 5 раз в день небольшими порциями, завтрак должен содержать белки, а для перекуса подойдет и салат из овощей, однако следует исключить блюда с углеводами на ужин.

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