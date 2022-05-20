Лера Товстолес не первый раз берет участие в съемках программы "Хто зверху?", блистает на проекте "Квартал 95" и появляется на сьемках разных шоу, сообщает Politeka.net. Кадры в Инстаграм с Валерией нередко обсуждают в сети.

Как можно заметить, Лера Товстолес часто радует поклонников какими-либо фотографиями и видео на своей странице в социальной сети. Спустя долгие недели молчания она снова стала показывать кадры в Инстаграм.

Лера сразу отметила, что потеряла большинство вещей своей жизни - многое изменилось, изменится в будущем, но точно не модель. Последние публикации связаны именно с жарким климатом, она с удовольствием позирует в летних образах и показывает, как веселится заграницей.

"Вот моя любимая вышиванка, которая осталась в Киеве. Приеду и буду носить каждый день!"

Еще до войны Товстолес опубликовала отрывок видео, в котором показала, как выиграла у хореографа Амадора Лопеса в гляделки.

"Прошлый раз в программе «Хто зверху», я проиграла @valik_mikhiienko В этот раз я выработала тактику. Да, я из тех людей) я придумываю тактику и всегда хочу победить 😅 В этой программе три раза я выиграла в дивоглядки @amadorlopez_rumberos , но помни, как и на этом видео я тоже тебя ❤️‍🔥😅", - написала Лера Товстолес.

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