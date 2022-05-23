Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».
«Мы не сидели сложа руки: мы наращиваем нашу способность и резервы. россия стянула 65-70% всех своих боеспособных сухопутных сил – это огромный показатель. путин говорил, что срочников отправлять не будут, но они были, и на крейсере «Москва» тоже» - сказал Александр Мусиенко.
По словам эксперта, на войне в Украине со стороны россии были задействованы контрактники, срочники, а также бойцы элитных подразделений, например ЧВК «Вагнер».
«Если оценивать сегодняшнюю ситуацию: мы приостановили, а на некоторых направлениях полностью остановили продвижение российских войск», - отметил Александр Мусиенко.
Как отметил эксперт, если раньше российские войска проводили наступательные действия, то сейчас в большей степени проводятся артиллерийские обстрелы.
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«Они переходят к оборонительной тактике: укрепляют свои позиции. На востоке есть горячие точки, где они ещё пытаются продвигаться, но не с таким темпом, как это было 2-3 недели назад – район Лимана, Изюма и Рубежного», - подчеркнул Александр Мусиенко.
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