Как пишет Politeka.net, Андрей Джеджула - известный украинский шоумен. Звезда в 2016 году познакомился с Юлией Леус, а через год пара поженилась. Уже в начале 2019 года пара рассталась, а в конце того же года снова женилась. А в прошлом году Юлия родила дочь Андрею, которую назвали Адель. Пара снова развелась и страсти продолжают кипеть. Юлия в новом интервью рассказала, на какую подлость пошел Андрей. Интервью опубликовали на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм.

"Одна девушка, кума Андрея... Больше всего она говорила "давай, едь сюда". Я думаю, ну хорошо, поеду в Литву. Я смотрю, в вайбере переписка с Андреем, только меня и обсуждали. Я не понимала, зачем она это делает", - отметила бывшая супруга.

После этого Юлия отметила, что кума постоянно делала ее плохие фото или снимок со стаканом.

"А почему? Ибо в прошлом году мой муж давал интервью и говорил, что я люблю выпить", - отметила Юля, добавив, что ей теперь нужно ехать в суд Киева.

Напомним, скандал Джеджулы с женой получил неожиданное продолжение, шоумен рассказал свою правду

А еще Politeka сообщала, что Димопулос из "Танців з зірками" показала своего подросшего сына и двухлетнюю дочку

Также Politeka писала, что Леус показала, как развлекается после "побега" от Джеджулы, впечатлив цветущим видом



