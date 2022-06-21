Участники группы «Спів Братів» рассказали, как изменилась их музыка после полномасштабного вторжения российских войск в Украину и как они борются на этом фронте.

Об этом они рассказали в программе «Мотив Подорожнего».

По словам Дмитрия Осычнюка, их группа действительно во время войны получила всплеск известности, просмотров, но вообще они не планировали на этом хайпануть, просто продолжали делать свою же работу.

«Мы просто до вторжения писали песни о чем-то другом, мирные песни. Когда началась война, мы начали москалей троллить, то есть мы просто делаем свою работу», - подчеркивает он.

К тому же, отмечает музыкант, у них с братьями всегда была активная гражданская позиция, они патриоты, которые в 2014 году были на Майдане, не забыли о Крыме и Донбассе, а сейчас начали писать песни на общественно важные темы.

Как рассказывает Дмитрий Осычнюк, идея популярной песни о Чернобаевке появилась тогда, когда Роман Бурко попросил в посте на Facebook кого-нибудь из музыкантов написать об этом песню. Он согласился, вошел в курс дела и на следующий день уже появились соответствующие мотивы.

В то же время, Артемий Осычнюк отмечает, что сегодня уже начался серьезный процесс отказа общества от русскоязычной музыки, которая доминировала в украинском пространстве до этого. Он подчеркивает, что часто люди чувствуют смелость за свои музыкальные предпочтения.

Также он рассказывает, что сейчас их группа регулярно дает концерты в воинских частях, хотя проводить их в плане организации и сложнее, но это важно.

«Мы считаем, что это наш фронт. Мы можем помочь, правда, военные сами говорят, что это для них важно», - говорит музыкант.

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