Популярная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая вместе с певицей Олей Поляковой выпускают совместное развлекательное шоу "Взрослые девочки", поделилась в своем Instagram анонсом нового выпуска, который, правда, был снят до войны.
В новом выпуске Полякова и Ефросинина обсуждали тему отношений с родителями, с мамами и свекровями. Судя по кадрам, выпуск получился веселым и динамичным, а Оля и Маша в нем такие очаровательные, раскованные и беззаботные.
В подписи к публикации Ефросинина рассказала об этом выпуске: "Еще один выпуск #ВзрослыеДевочки, записанный до войны. И, собственно, последний из довоенного… Но, как говорится, на закуску самое лучшее! По версии нашей редакции это самая интересная программа! По моим личным ощущениям – это до слез напоминание, какой на самом деле невероятно интересной и беззаботной жизнью мы жили. По версии @polyakovamusic: "Боже, Маруся, какие мы здесь красивые, как конфеты! Неужели такими мы больше себя не увидим?". Видео на канале, ссылку в профиле".
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