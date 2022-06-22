Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского государственного хореографического колледжа Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram необычными кадрами. Как оказалось, из-за войны выпускники колледжа вынуждены сдавать госэкзамены по видеосвязи, и Катя тоже их принимает.

На кадрах Кухар показала, как смотрит по видео танцы своих выпускниц, а в подписи к публикации рассказала об испытаниях, с которыми они столкнулись – сначала из-за карантина, а теперь из-за войны в Украине.

"Сначала Covid-19, теперь война… Одни испытания. Понимаю, как трудно преподавателям и студентам чувствовать друг друга дистанционно, оказывать поддержку и знание онлайн. Понимаю, как студентам эмоционально сложно, ведь изменения в мире непосредственно влияют на их новый путь, который еще только начинается. Поэтому есть акцент, который я хочу заметить. Это время заставило всех наших учеников очень быстро повзрослеть, но я желаю пройти этот путь смело, уверенно, как подобает каждому украинцу! Без пяти минут взрослые люди! Без пяти минут звезды! Все будет у каждого из вас! Пусть ваши творческие мечты сбываются!", - написала Екатерина.

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