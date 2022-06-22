Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, помогает чем может, и выступает для военных, врачей и волонтеров, поделилась на своей странице в Instagram анонсом своего нового спектакля. Как оказалось, артистка подготовила премьеру драматической постановки, основанной на реальных событиях, и рассказала, что ждут зрителей.

В коротком черно-белом ролике Наталья показала фрагмент своего драматического моноспектакля. Также там можно увидеть афишу этого мероприятия, на которой есть необычное фото певицы. А в подписи к публикации Могилевская рассказала, как появился этот спектакль, и где его можно посмотреть.

"От всего пережитого, увиденного, услышанного родилась драматургия, которая и стала основой спектакля. Она соткана из реальных событий этой войны, из моей жизни, пережитых эмоций. Стихи и песни, которые рождались во время переездов, концертов и встреч с военными, ранеными и пострадавшими от оккупации людьми и стихи моего Рыбчинского, которые рождались во время наших долгих разговоров… ПРЕМЬЕРА! 28.06 в Киеве. Театр им. Леси Украинки. 19:00. Билеты в шапке профиля. До встречи", - написала артистка.

Напомним, "В выходные…": Горбунов засветился в интересной компании, пока Осадчая за границей, фото.

Как сообщала Politeka, Позитив посеял сомнения после признания Дорофеевой о новом мужчине: "Любовный многоугольник".

Также Politeka писала, что Ведущий "Маски" Остапчук заснял жену в неожиданном виде, Кристина потребовала удалить: "Устала...".