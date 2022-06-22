Популярная украинская певица Настя Каменских, которая во время войны поселилась за границей и сейчас активно гастролирует в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала кадры с эфира на украинском радио в Чехии, куда приехала накануне.

На фотографиях Настя запечатлена во время эфира на радио, а также с работниками этой радиостанции, которая работает в Чехии для украинцев. Также певица рассказала, что готовится выступить на масштабном концерте "Ukraine Freedom Voices". На этом мероприятии будут собирать средства на оборудование для украинских больниц и пострадавших деток там.

В подписи к публикации Каменских написала: "Я в Праге. Приехала, чтобы говорить и петь о родной Украине и в ее поддержку – завтра на масштабном "Ukraine Freedom Voices". Цель мероприятия – сбор средств на оборудование для украинских больниц и пострадавших деток там. А сегодня посетила радио @radioukrajina, созданное для украинцев в Чехии (а по данным их здесь примерно 380 000), которые во время войны были вынуждены покинуть родную страну. Спасибо @radioukrajina за то, что вы поддерживаете украинцев в Чехии. Это очень важно и ценно. И спасибо за эту встречу. На миг показалось, что я снова дома. Говорили, пели, обнимались. И улыбались, когда представляли День нашей Победы. Каждый день перед сном мечтаю, как в этот день буду петь в Киеве – мирном, свободном и цветущем".

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