Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно вернулась в Киев и снова открыла свою школу танцев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно звездная красотка немного сменила внешность – отрезала и перекрасила волосы, а теперь показала, как поклонники отреагировали на такие изменения.
В своих Instagram-сторис Илона снова опубликовала кадры из фотосессии, на которых позирует с новой стрижкой. А также показала комментарии, которые ей оставили поклонники.
"Очень красиво", "Очень идет", "Офигеть", "Супер", "Красотка", "Вау, супер красиво. Красотка", "Вам очень красиво с новой прической", - написали фолловеры в комментариях под фото Гвоздевой в новом имидже.
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"Говорят, прическа меняет выражение лица. Пусть хоть на мгновение каждая украинская женщина с помощью наших непревзойденных мастеров почувствует себя женственнее и еще больше будут вдохновлять наших мужчин бороться за нашу победу", - рассказала Илона о своем решении сменить стрижку.
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