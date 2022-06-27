Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки - известная западная модель. Девушка в 2018 году вышла замуж за актера Венсана Касселя, который до этого 14 лет был женат на легендарной красотке Монике Беллуччи. У пары впечатляющий разрыв в возрасте - 31 год. Это не помешало им быть вместе, а уже в 2019 году Тина родила первенца Венсану - дочь Амазони. Венсан не только играет в кино, но и ведет активно страничку в Инстаграм, где делится своим творчеством и лчиніми кадрами.

А в этот раз Кассель решил опубликовать фотографию Тины, показав, как модель сменила стиль. На новом снимке Тина была в футболке и юбке, позируя перед фотографом на крыше. Но интерес привлекало другое, ведь Кунаки выпрямила свои роскошные кудри. Получилось довольно необычно и мило.

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