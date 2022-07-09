Как пишет Politeka.net, Даша Трегубова - известная украинская телеведущая и звезда "Х-Фактора". Знаменитость как и другие звезды поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами. А вв новом интервью "Зірковому шляху" Даша решила раскритиковать некоторых украинцев.
Как оказалось, Трегубову критикуют из-за того, что она не осталась в Украине с отцом.
"Расстраивает, сколько в соцсетях льется ненависти друг к другу... Эта ненависть к кому должна быть? К своим украинским, у которых война что-то не отобрала? Или к врагам?", - процитировали слова Даши.
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Фаны посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Вот "таких" украинцев не должно быть!!! Это не украинцы", "Украинцы… что с вами случилось??? Вы с ума сошли? Вместо того чтобы соединиться, вы ненавидите нас".
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