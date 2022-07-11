Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, ему сказали, что недавно в одном из эфиров Невзорова он уже показал паспорт гражданина Украины, то есть гражданство он получил.

«Я считаю, что это большая политическая ошибка Украины. А уж после того, как Невзоров принялся обелять Хаматову, это для меня сразу стало очевидно, что это огромная ошибка. Нельзя. За какие такие заслуги?», - объясняет Андрей Сидельников.

Как подчеркивает политик, для того, чтобы быть в списку возмездия, достаточно быть связанным с путиным. Поэтому он говорит, что не понимает решения президента Зеленского, и считает это ошибкой, но главное – чтобы ошибка не множилась и остальным украинское гражданство не давали.

«Если давать, то нужно общественные дискуссии проводить. Вот сейчас улицы с русскими именами меняются же, ведь есть общественная дискуссия, люди голосуют, выбирают, а тут, простите, гражданин врага», - рассуждает Андрей Сидельников.

В то же время гость программы отмечает, что принимать такие решения – законное право президента, но нужно смотреть и на общество. По словам политика, оно было взбудоражено, ведь на каком основании и за какие заслуги Невзоров получил гражданство, еще и его супруга, которая вообще-то могла пройти официальную процедуру.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, что ПДМШ подарили скорые Humvee.

Также Politeka писала о том, что Сидельников рассказал, восстанут ли россияне против путинского режима.