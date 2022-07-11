Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников рассказал, кто сегодня находится у власти россии и можно ли было бы заменить путина на Навального.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как замечает гость программы, если посмотреть на власть россии, то это люди, которые там уже долго и лет им тоже солидно. По его словам, это уже почти Политбюро, но сегодня ситуация сложнее, поскольку все чины заняты детьми этих людей, то есть настроена преемственность. В то же время политик не предлагает заменить путина на Навального, хотя этого никогда и не будет.

«Навальный – не кремлевский проект. Навальный – проект альфа-групп: Фридман, Авен, Хан – все те, кто под санкциями находятся. Навальный – проект сам себя. Он умело воспользовался в свое время ситуацией в конце 2000-х годов, лавируя между спецслужбами, альфой, которая оплачивала всю эту деятельность, при чем оплачивает и сейчас часть из этих вещей», - рассказывает Андрей Сидельников.

Сейчас же, констатирует он, Навальный является политическим заключенным №1. Гость программы отмечает, что раньше его пытались убить, отравить, но сегодня в этом нет никакого смысла, его можно списывать уже сейчас и он сам в этом виноват, проект закрыт и он ушел с повестки.

«Вообще-то его предупреждали. Он решил сам в Манделу сыграть, это его решение», - заключает Андрей Сидельников.

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