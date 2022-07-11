Политолог Максим Яли объяснил, что отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании связана с несколькими факторами: экономическим, внутриполитическим и личным.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, к отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании привело несколько факторов.

«Экономические показатели падающие, которые в принципе характерны для всех стран Запада и мира в целом. Мировая рецессия, начиная с пандемии, которая усугубилась после полномасштабного вторжения россии в Украину. Рост цен на бензин, на топливо, на коммунальные услуги», - объясняет Максим Яли.

Вторым фактором он называет ссоры и скандалы внутри истеблишмента консервативной партии. По словам эксперта, они не смогли они сформировать консенсус за последнее время, ввести новых членов правительства после того, как Джонсон преодолел вотум недоверия, освежить правительство, что и способствовало дальнейшему падению рейтинга партии.

«Третий фактор есть личный. Все-таки пария называется не зря консервативной, это традиционные ценности, взгляды, манера общения даже, поведение. Борис Джонсон является достаточно эксцентричным, эпатажным политиком», - подчеркивает Максим Яли.

Политолог объясняет, что поведение, внешний вид и выражения Бориса Джонсона не вызывали позитивного отклика в консервативной партии, тем более у представителей старшего поколения, что тоже сыграло свою роль в отставке премьер-министра.

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