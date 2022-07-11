Журналист и общественный деятель Олесь Доний рассказал, что после победы в войне с россией украинцы должны начать работать над собой и менять Украину в лучшую сторону.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Нужно работать над собой, чтобы сделать украинскую нацию конкурентоспособной, а основным направлением этой концепции является то, чтобы мы соревновались не только с соседями, но и с наиболее успешными нациями», - отметил Олесь Доний.

По словам журналиста, Украине следует равняться на лучшие по успешности страны и делать все возможное, чтобы превзойти их. По его мнению, из-за длительного оккупационного сосуществования с россией, украинцы привыкли равняться на своих соседей.

«Есть еще вариант жить, как жили: да, мы оторвемся от российской агрессии, но дальше это может случиться снова, а также коррупция, эмиграция и отсутствие нормальных условий для бизнеса», - подчеркнул Олесь Доний.

Как отметил журналист, после победы в войне украинская нация должна сделать выбор и начать работать над собой, чтобы изменить себя в лучшую сторону. По его мнению, после победы украинцев ждет много работы.

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