Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Нужно работать над собой, чтобы сделать украинскую нацию конкурентоспособной, а основным направлением этой концепции является то, чтобы мы соревновались не только с соседями, но и с наиболее успешными нациями», - отметил Олесь Доний.
По словам журналиста, Украине следует равняться на лучшие по успешности страны и делать все возможное, чтобы превзойти их. По его мнению, из-за длительного оккупационного сосуществования с россией, украинцы привыкли равняться на своих соседей.
«Есть еще вариант жить, как жили: да, мы оторвемся от российской агрессии, но дальше это может случиться снова, а также коррупция, эмиграция и отсутствие нормальных условий для бизнеса», - подчеркнул Олесь Доний.
Как отметил журналист, после победы в войне украинская нация должна сделать выбор и начать работать над собой, чтобы изменить себя в лучшую сторону. По его мнению, после победы украинцев ждет много работы.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
Автобус с призывниками попал в масштабную аварию с бензовозом и фурой в россии: что известно о жертвах
Юная дочь Беллуччи в крошечном купальнике лишила дара речи развлечениями с парнем: кадры с курорта
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Как сообщала Politeka, Максим Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.
Также Politeka публиковала слова Александра Кочеткова: Мы лучшие воины мира сейчас.