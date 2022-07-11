Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что сегодня происходит на рынке труда в Украине и когда можно рассчитывать на восстановление экономики.

Об этом она рассказала на канале «Знай.24».

«Рынок труда в Украине переживает самый масштабный кризис в своей истории вообще. Ни мировой финансовый кризис 2008 года, ни экономический кризис после Революции Достоинства в 2014 году, ни начало войны с россией, ни, тем более, коронакризис не сравнятся с происходящим сейчас. На восстановление по самым оптимистичным оценкам понадобится несколько лет», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Она подчеркивает, что зарплаты упали, у некоторых и вовсе нет работы, а хуже всего то, что с началом полномасштабного вторжения работодатели полностью прекратили поиск работников. В частности, добавляет журналистка, часть работников выехала заграницу, часть – в ВСУ, вакансии открывают для того, чтобы заполнить текущее штатное расписание. По ее мнению, дальше будет только хуже, потому что для некоторых специалистов работы просто нет, и они вынуждены искать возможности для переквалификации.

«Изменились и настроения работодателей. Если раньше фактически работодатели охотились за ценными кадрами, сейчас они могут выбирать среди огромного количества людей. А зарплаты малы, а жизнь – очень дорогая», - констатирует Екатерина Котенкова.

Пока продолжаются военные действия и в любой момент могут уничтожить любой бизнес, говорит журналистка, рассчитывать на восстановление экономики не приходится. В то же время после окончания войны, убеждена она, начнутся инвестиции, восстановление, изменится ситуация и на рынке труда. Как она сообщает, часть экспертов оптимистично даже предполагают дефицит рынка труда, но до того момента пройдет достаточно продолжительное время.

«После 2014 года рынок труда восстановился только через 2 года, то есть 2016. К настоящему моменту уровень зарплат восстановился до докризисного в гривневом эквиваленте, в долларах зарплаты достигли старого уровня только через 4 года. Если война закончится в ближайшие полгода, можно рассчитывать, что экономика пройдет почти такой путь и восстановится где-то через несколько лет», - объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что украинцы будут получать пенсию даже без требуемого стажа.

Также Politeka писала, что российская агрессия провоцирует появление продовольственного кризиса в мире.