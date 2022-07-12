Видео с выступлением комика появилось в соцсети Тикток. На кадрах Кошевой стоял на сцене со своим коллегой по «Кварталу» Александром Пикаловым, а зрителями были бойцы ВСУ.
Юморист решил пошутить на тему того, как многие оптимистичные прогнозы Арестовича зачастую приводят к возникновению у людей нереалистичных ожиданий. При этом в анекдоте присутствовала нецензурная лексика.
«Встречаются Белоснежка, Дюймовачка и Пи**абол. Дюймовочка говорит: «Я – самая маленькая». Белоснежка говорит: «Я – самая красивая». Пи**абол говорит: «Ну, у меня по имени все понятно». Приходят они в дом правды, выбегает в истерике Дюймовочка и говорит: «Оказывается, я не самая маленькая – есть еще Мальчик-с-пальчик!», Белоснежка выбегает в слезах: «Я не самая красивая – есть еще Спящая Красавица». Выходит на порог дома правды Пи**абол и говорит: «Я не понял, кто такой Арестович?», - пошутил Кошевой под смех и аплодисменты военных.
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Он добавил, что так шутят даже в Офисе президента:
«Этот анекдот был рассказан в Офисе президента, чтоб вы понимали».
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
Напомним, Арестович уязвил соотечественников, которые "не так" любят Украину.
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