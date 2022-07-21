Как пишет Politeka.net, Анастасия Кумейко - известная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анастасия и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
На новых кадрах Анастасия была за DJ-пультом, крутя музыку. Звезда была в белом платье невесты, впечатляя видом.
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Еще за полгода до 24 февраля мы запустили его, чтобы привлечь внимание к разнообразию украинской урбанистики в Киеве и Украине", - написала Анастасия.
Фаны посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Зажигалочка", "Нана, ты ураган", "Украинцы самые талантливые - это факт", "Ангелок".
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