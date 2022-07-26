Новые поставки на вооружение ВСУ высокоточных реактивных артиллерийский систем HIMARS могут кардинально изменить географию боевых действий. Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, оккупантам просто нечем отвечать на работу этих систем.

Эксперт также отметил, что сейчас стало меньше массированных ракетных ударов со стороны российских оккупантов, так как ракет у них становится все меньше. А на применение военными Вооруженных сил Украины установок HIMARS российскому командованию вообще нечем ответить.

"Ответа скорее всего не будет. Могут быть только ракетные удары, но как бы там не кичилась россия, ракет становится все меньше. И соответственно, ракетных ударов тоже становится меньше. Да, они еще могут иногда наносить массированные удары, но уже это реже. И фактически, им ответить-то и нечем", - говорит Жданов.

По его словам, в ближайшие две недели количество систем HIMARS в Украине может возрасти до 20, и это изменит ситуацию на фронте.

"Поэтому огневое воздействие будет увеличиваться, и география ударов будет расширятся. Если посмотреть интерактивную карту ударов HIMARS, то можно увидеть, что сейчас они сосредоточены – Донецкое и Херсонское направление. А с увеличением их числа, мы можем либо расширить географию, либо продолжить сосредоточение и усиление огневого воздействия именно на этих направлениях", - рассказал военный эксперт.

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