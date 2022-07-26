Популярный украинский повар, блогер и победитель проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который недавно получил премию, как лучший фут-блогер, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор поделился необычным рецептом о том, как найти успокоение на кухне.

Как видно, Евгений опубликовал видео, в котором коротко и ясно объяснил, как готовить рыбу. Однако, в подписи к публикации поделился еще одним необычным рецептом. По словам Клопотенко, если не знаете, чем заняться, то начинайте готовить. И даже если что-то не получится или подгорит, то можно накричать на сковородку.

"Не знаете, что делать – готовьте. Боитесь, что не умеете и сгорит? Прекрасно. Значит, несколько минут жизни вы будете думать о той конченной сгоревшей сковороде, а не вот это вот все. Можете еще на нее накричать. Ментальная разрядка будет невероятна. А если серьезно, то готовьте со мной. Вряд ли тогда у вас будут причины материться на сковороду, но вам будет вкусно и хорошо. В общем, я буду многое в ближайшее время говорить о том, как еда может стабилизировать и психику, и здоровье, но здесь дождитесь анонса одного нового проекта", - написал Клопотенко.

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