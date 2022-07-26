Популярная украинская певица Оля Полякова, которая долгое время гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, вернулась домой и уже дала концерт в киевском метром. Видео со своего выступления звезда опубликовала на странице в Instagram.

В ролике можно увидеть, что Оля сначала общается со зрителями, а затем исполняет свой новый украиноязычный хит "Щасливі люди", который ранее она пела в дуэте с Дзидзьо. На импровизированную сцену в метро Полякова вышла в своем "золотом" сценическом костюме, ее волосы завиты в пышные кудри, а на лице яркий макияж. Судя по видео, украинцы со слезами на глазах подпевали Оле и подсвечивали зал фонариками, создавая атмосферу.

В подписи к публикации Полякова написала: "Щасливі люди" на концерте в киевском метро! Помогаем и поем для всех, кто приближает нашу победу! Смотрите полное выступление на моем канале YouTube". Поклонники ту же принялись комментировать новое видео певицы: "Людям нужны положительные эмоции, а песня – это хороший и быстрый путь их получить!", "Оля, молодец", "Оля, браво!", "Какая же вы красивая и талантливая!", "Оля, спасибо за песню, люблю тебя", "Какая красивая Оля", "Оля, браво. Спасибо за поддержку нашего украинского народа".

Напомним, В море заметили подбитое судно оккупантов, что известно: "Судя по общему виду...".

Как сообщала Politeka, Пощечина кремлю: Китай впервые с 2013 года проигнорировал рф, деньги ушли в страны Ближнего Востока.

Также Politeka писала, что ВСУ с помощью HIMARS устроили "концерт" в отеле Хрустального на Луганщине: обнародованы потери врага.