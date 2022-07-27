Артисты, снявшиеся в популярном сериале «Сваты» продолжают являть миру свои истинные лица и отношение к украинцам.

Так, как оказалось, актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху, обиделась на свою экранную внучку Анну Кошмал.

Ранее Кошмал рассказала, кто из российских коллег высказал ей поддержку после полномасштабного вторжения рф в Украину.

«Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Он с первого дня со своей супругой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат», - рассказывала раньше Анна.

Также Кошмал осудила своих коллег Добронравова и Кравченко за их молчание о войне и отметила, что "они дали большую пощечину всем украинцам".

В ответ на это Кравченко, которая является уроженкой Донецка и играла бабушку героини Анны Кошмал в сериале, назвала артистку "подлой" и "неблагодарной".

Об этом рассказал российский актер Стас Садальский.

По его словам, однажды после спектакля, в котором он играет вместе с Кравченко, спросил ее, за что Кошмал так их критикует.

"Читаю: "Молодая украинская артистка из "Сватов" включила своих партнеров по фильму Кравченко и Добронравова в список врагов… Спрашиваю после представления "Гвоздь сезона" Танюху: "За что она тебя так?". "Ждать благодарности от этой артистки — бессмысленно, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее, Федя (Федор Добронравов —ред.) ночью повез в скорую! Какая же она подлая" — ответила народная Татьяна Кравченко, уроженка Донецка", — рассказал Садальский в своем Instagram.

Напомним, что Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» Ивана Будько, засветился в одном из госпиталей, где находятся раненные оккупанты. Актер поддержал тех, кто вторгся на украиинскую землю после 24 февраля, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Отметим, что тем, кто открыто поддержал российских захватчиков стал и певец Филипп Киркоров.