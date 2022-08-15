Артист «Квартал 95» снял хлесткую пародию на российскую туристку, которая, рыдая в машине, рассказывала, как ей не хочется уезжать из Крыма

На видео актер «Квартал 95» Юрий Великий в черном парике, сидя в машине, причитает: «Вообще не хАчу уезжать из Крыма".

«Как здесь классно! Я привыкла здесь, как у себя дома жили. Настолько здесь душевно, по-домашнему. Мы с мужем коренные крымчане, живем здесь с 14 года. Еле-еле нашли в Алуште квартиру со слабыми хозяевами. Там жилы эти...крымско-татарские пенсионеры какие-то. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ и их куда-то забрали и увезли…», - плачет и заламывает руки «туристка».

Пародию тут же оценили в Сети. Пользователи пишут, что надо продолжать смеяться, ни смотря ни на что, и благодарят «Квартал 95» за искрометный юмор.

«Это потрясающе! В четырех минутах вся суть извращённой логики любителей войны, плюс талантливейшая пародия мимики и голоса "оригинала", и плюс невероятно смешно! Каждую фразу хочется цитировать! Юрий, вы удивляете каждый раз!», «Не могу посчитать, который раз пересматриваю Каждая фраза-шедевр Прям не в бровь, а в глаз: "Там жили эти.. крымско-татарские пенсионеры какие-то.. Мы же чисто по-человечески настучали на них в ФСБ " "Неужели лидеры двух стран не могут договориться между собой, чтобы мы их бомбили, а они нас нет? " "Жили как у себя дома не у себя дома", «Юрий, Вы своим талантом продлеваете людям жизнь, потому что ну очень смешные все Ваши ролики. Спасибо огромное, что стали чаще их выкладывать!», «Браво!», «Ну просто гениально», "Бомбическая пародия!" - пишут Великому в комментариях.

Напомним, ранее в Сети появились кадры пустых крымских пляжей после взрывов на авиабазе россиян.

Также сообщалось, что россияне рыдают, уезжая из Крыма и стоят в огромных пробках.

Тем временем на границе с Эстонией образовались многочасовые пробки из желающих попасть в Европу перед новым запретом.