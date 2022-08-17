Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, в частности, однозначно против войны высказались: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский и другие.
«Преследование художников, так или иначе высказавшихся против российской агрессии, привели к тотальному преследованию несогласных. В результате многие из них были вынуждены покинуть территорию РФ», - отметили в разведке.
Также в управлении разведки отмечают, что среди причин, по которым антивоенное движение в России набирает силу – это общий экономический кризис в результате санкций и большое количество новых могил российских оккупантов.
Добавим, на днях Юрия Шевчука таки оштрафовали за антивоенную речь.
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Уфимский суд признал лидера группы "ДДТ" виновным в дискредитации российской армии. Оппозиционному певцу за антивоенную речь назначен штраф в 50 000 рублей.
«У меня было такое же 83-го, когда меня прессовали. Все-таки Россия великая страна. Говорят, что в одну воду нельзя войти дважды, а у нас можна трижды войти. Но все меняется. Сегодня вы на коне, а потом мы на коне. Как раньше, КГБ были на коне, а потом бах и все. <...> Приобретение территорий – это идеи 17 века. В настоящее время главное в стране – это харизма, менталитет, технологии, наука. <...> Мне здесь пишут: «Родина — не задница президента, шикарно сказано, Юрий Юлианович». А я не хотел ничего особенно говорить. Но классно сказал. Действительно, родина – это нищая бабушка на вокзале. Зачем мы кланяемся этим упырям. Ладно, молчу, потому что мне что-нибудь еще пришьете <...> Наши солдаты гибнут там зря, ради ложной идеологии. Эта война не верна, ненужна. Нам нужно строить светлую Россию. А в результате получится, что мы снова будем в полной заднице, благодаря нашей власти", - опубликовало издание "Вёрстка" слова Шевчука во время его общения с полиейскими.
Напомним, свою антивоенную позицию ранее также высказал юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин и певица Лайма Вайкуле.
В это же время экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров ездит по госпиталям, где обнимается и фотографируется с ранеными на территории Украины оккупантами.