В Сети появилось редкое фото Алексея Арестовича, сделанное задолго до его должности в Офисе президента Украины.

Как пишет Politeka.net, показать, каким был будущий советник главы ОП показать решил сам Арестович.

«Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную сущность этой твари. Все остальное время он успешно притворяется Люсей», - иронично прокомментировал свое детское фото Арестович, упомняув также свое прозвище среди недображелателей в соцсетях.

Напомним, в комедии 2012 года «Не бойся, я рядом» Арестович сыграл эпизодическую роль Люси Зайцевой.

«Когда с детства знал, что будет костью в горле у многих», «Всё-таки возраст красит мужчину», «Такое маленькое, а уже такое хитрое. Он еще тогда все знал», «мало кто догадывается, что Люся - это сокращенно от "Люсифер"», «Золотой ребенок», «Каникулы закончатся через 2-3 недели», - иронизируют украинцы в комментариях к снимку с маленьким Арестовичем.

Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в семье офицера в грузинском городе Цители-Цкаро (ныне Дедоплис-Цкаро). По отцу имеет белорусские и польские корни. Позже семья переехала в Украину. В 1992 году окончил школу № 178 в Киеве, поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко. Разочаровавшись в учёбе, уже после первого курса оставил учёбу в вузе, но вскоре поступил в Одесский институт Сухопутных войск.

По словам Арестовича, сейчас он содержит не одну семью, а пять.

«Родители, родители жены, сестры», - рассказывал Арестович в одном из своих интервью.

Напомним, Арестович также рассказал о своей поездке в Москву и что он там разузнал.

Также сообщалось о планах Арестовича стать в будущем президентом Украины.