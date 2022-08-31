Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил вокалист ТНМК Александр Фоззи Сидоренко.
По его словам, все произошло в Дрездене.
«В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче», - сообщил Фоззи.
В комментариях пользователи соцсетей выражают сочувствие музыкантам. Некоторые также предлагают свою помощь.
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«Ого, жесть. надеюсь, все пройдет, держитесь», «Ох, сочувствую», «Приключения они такие приключения!.. Если нужна помощь, то мы здесь все есть! UPD: и в Германии есть», «Сволочи, кто-то думает что обогатится и станет миллиардером за те средства. Держитесь, ребята, мы все с вами, все будет хорошо, вы сильные», - комментируют произошедшее пользователи соцсетей.
Позже Фоззи сообщил, что двое людей из их команды вообще остались без каких-либо документов.
«Ок, гугл. У нас двое остались вообще без документов. Сегодня мы в Варшаве, завтра в Кракове. Куда стучаться по аусвайсу? Плюсы, минусы, подводные камни?», - написал вокалист ТНМК.
Напомним, предатель украинцев, который помогал оккупантам, получил по решению суда мизерный срок.
Также в Сети появилось фото могилы экс-нардепа-предателя, который был убит в Херсонской области.