Украинская группа «Танок на Майдані Конго» стал жертвой циничного преступления – музыкантов обокрали во время благотворительного тура по Европе.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил вокалист ТНМК Александр Фоззи Сидоренко.

По его словам, все произошло в Дрездене.

«В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче», - сообщил Фоззи.

В комментариях пользователи соцсетей выражают сочувствие музыкантам. Некоторые также предлагают свою помощь.

«Ого, жесть. надеюсь, все пройдет, держитесь», «Ох, сочувствую», «Приключения они такие приключения!.. Если нужна помощь, то мы здесь все есть! UPD: и в Германии есть», «Сволочи, кто-то думает что обогатится и станет миллиардером за те средства. Держитесь, ребята, мы все с вами, все будет хорошо, вы сильные», - комментируют произошедшее пользователи соцсетей.

Позже Фоззи сообщил, что двое людей из их команды вообще остались без каких-либо документов.

«Ок, гугл. У нас двое остались вообще без документов. Сегодня мы в Варшаве, завтра в Кракове. Куда стучаться по аусвайсу? Плюсы, минусы, подводные камни?», - написал вокалист ТНМК.

Напомним, предатель украинцев, который помогал оккупантам, получил по решению суда мизерный срок.

Также в Сети появилось фото могилы экс-нардепа-предателя, который был убит в Херсонской области.