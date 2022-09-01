Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений развелась с мужем Владимиром Дантесом и закрутила роман с Мишей Кацуриным, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в микроблоге милое видео, на котором показала яркие моменты своего лета.

Так, в ролике Надю можно увидеть в разных образах и локациях – на прогулках; во время выступлений; встреч с друзьями, военными, детьми. Моментами она выглядит счастливой, местами грустная или сосредоточенная. При этом на фоне звучит легендарная песня Кузьмы Скрябина "Спи собі сама" в исполнении самой Нади.

В подписи к публикации Дорофеева написала, чем ей запомнилось это лето: "Это лето точно должно быть не таким. Однако благодарна за все и ценю каждый момент, горжусь нашей страной, людьми и нашими воинами. И пусть каждое следующее лето запомнится нам счастливыми воспоминаниями".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Да идеально!", "Все будет хорошо", "Спасибо за частичку моего приятного лета", "Просто хочу сказать спасибо тебе", "Все будет Украина", "Солнце вернется, и оно согреет даже самую холодную зиму", "Этой осенью все будет Украина".

Напомним, В небе вырос черный "гриб": новый пожар полыхает в Крыму, что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, Контрнаступление ВСУ заставило кремль менять приоритеты: американцы объяснили подлый замысел рф.

Также Politeka писала, что "Кто не хочет белую ткань, тем черные мешки": оккупантов на Херсонщине эпически потроллили, забавное видео.