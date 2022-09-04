32-летний предприниматель объяснил, что для него действенным методом является визуализация. Алекс подчеркнул, что самое главное – не останавливаться и всегда двигаться вперед.
"Упали, ничего страшного, очухались, как лабрадор после утреннего заплыва, поднялись и дальше на охоту :) Не тратить свою энергию на сплетни, зависть, нервы, негативные разговоры и людей, а понять, что мы хотим от жизни, именно мы, а не то, что считается "круто" мейнстримом и социумом, а именно мы, что мы хотим от жизни? Никогда не поздно начать с нуля. Заново. Перевернуть страницу и начать писать историю своей жизни от сердца", — пишет Топольский.
"Холостяк" раскрыл простой секрет, как быстро улучшить свое состояние.
Утром в своем дневнике он инвестирует 20 минут времени на 3 вещи:
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- описывает успехи, за вчерашний день, даже если не большие, это помогает направлять разум в нужное направление,
- цели, которых должен достичь сегодня,
- и несколько вещей, за которые он благодарен.
"Это так базово, а вообще, у меня есть очень крутой утренний ритуал, который буквально за 20-30 минут меняет мое состояние на 360 градусов. Это нереально мощная и полезная практика, особенно когда сложно. 🔥", - рассказал Алекс.
Напомним, "Холостяк" Михаил Заливако рассказал, как резко похудел на восемь кг.
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