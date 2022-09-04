Оля нашла временное убежище в Лондоне. В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала, чем сейчас занимается. Оказывается, Фреймут устроилась на работу в известное британское издание.
"С начала войны у меня авторская колонка об Украине в британской газете Sunday Express". Тексты печатают без цензуры, за что благодарна коллегам", — поделилась телеведущая.
Фреймут также предложила украинцам почитать свою последнюю колонку. Текст написан на английском языке, а лозунгом публикации стало "Держите руки вверх за настоящие человеческие ценности".
Статью Ольги сопровождают меткие иллюстрации: статуя Свободы в Нью-Йорке опустила руку, в которой держит факел, потому что "устала защищать свободу", Будда сложил руки, потому что "устал приносить гармонию", и статуя Христа-Спасителя тоже опустила руки, потому что Иисус "устал защищать человечество".
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Подписчики в комментариях благодарят Ольгу, что она продолжает напоминать Европе о войне в Украине, но и раскритиковали ее из-за ошибок в тексте: "А чего столько ошибок в тексте? Это черновик, надеюсь?", "Оля, очень точно! спасибо за вашу помощь, надеемся, что британцы не будут останавливаться в поддержке Украины!".
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