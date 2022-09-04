Известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов недавно воссоединились с детьми после продолжительной разлуки.

На своей странице в Instagram Екатерина разместила трогательное видео с дочкой и поделилась переживаниями.

"Смотрю ей в глаза и не могу поверить в то, как быстро она повзрослела за эти полгода. Пока мы несколько месяцев были на гастролях солидарности, Настя с Тимом жили с нашими близкими друзьями и по возвращении я несколько дней не могла привыкнуть к их стремительному ментальному взрослению", - признается Кухар.

Артистка добавила, что война — крайне травматический опыт, и она оставила свой отпечаток на всех.

"Я заметила за собой, что в нашей коммуникации усовершенствовались некоторые моменты, помогающие понять психологическое состояние детей. Здесь на видео мог бы быть и Тим, потому что его это тоже касается, но он занял позицию абсолютной «не публичности». Поэтому под камеры попадает только Настя 🙃", - рассказала звезда.

Кухар также поделился своими секретами коммуникации с детьми. Екатерина всегда старается быть на связи с дочерью и сыном, не навязывать им свое видение и чувство.

"И самое любимое! Игра эмоций. Из гугла загрузила «Колесо эмоций». Каждый из нас по кругу выбирает эмоцию и показывает ее в мимике и жестах. А другие участники игры пытаются отгадать. Затем описывают ситуацию, где могут ее почувствовать. Тем самым я помогаю детям разбираться с чувствами и понимать их", - добавила судья "Танців з зірками".

Напомним, "Холостяк" Михаил Заливако рассказал, как резко похудел на восемь кг.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский неожиданно заговорил о любви и показал видео.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в маленьких рваных шортах удивила фигурой на прогулке в Японии.