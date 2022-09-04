Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик (Monatik) за время полномасштабного вторжения рф лишь ненадолго приезжал на родину.

Артист продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram жена певца Ирина показала эффектные кадры с его очередного выступления в Германии. На видео видно, как полный зал скандирует после концерта "Спасибо!", а Монатик благодарит публику в ответ.

"Наша гордость и безграничная любовь Дмитрий Монатик, благодарим Вас, Гамбург🙌🏼🙌🏼 Приходя на концерты, Вы помогаете своей Стране и получаете хорошие эмоции в течение 1,5 часов от самого искреннего артиста нашего времени, который дарит силы двигаться дальше 💛💙", - подчеркнула жена Дмитрия и добавила, что следующее выступление "Art обороны" запланировано в Ганновере.

В комментариях к публикации сразу же отметилась певица Надя Дорофеева, оставив восторженные "🔥🔥".

Поклонники также поддержали артиста: "Пересматриваю видео подруг в сторис с концерта в Гамбурге! И сердце переполняется! Очень ждем встречу в Мюнхене", "Он невероятный".

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