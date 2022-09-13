Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась результатами новой фотосессии, которую устроила посреди Киева, и обратилась к поклонникам для помощи ВСУ.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена в интересный позах и необычном образе. Перед камерой она появилась в спортивном наряде – черных лосинах и камуфляжной кофте, а на ее ногах удобные кроссовки. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ульянова предложила поклонникам свой спортивный марафон за донаты на ВСУ.

"Помогаем ВСУ! Становимся здоровее, красивее. Улучшаем свое эмоциональное состояние. На фоне последних событий, переломивших ход войны, где наши воины перехватили инициативу! Вся страна неистово радуется, весь мир в приятном шоке от наших супергероев. Народ продолжает объединяться и быть надежным тылом. Я также хочу приобщиться к этому невероятному действу. И призываю вас, моя замечательная активная аудитория, сделать это вместе со мной. Я предлагаю вам то, что умею делать лучше: спорт, гимнастика, шпагат, стрейчинг за любой донат на ВСУ", - написала блогерша.

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