Украинская певица Оля Полякова рассказала, как с начала войны осталась без заработка, а также сообщила о предложении мамы продать квартиру.

Полномасштабная война, с которой пришли россияне принесла много бед украинцам. Помимо смертей и разрушений большинство остались и без средств к существованию. Среди них и украинские знаменитости, ведь они не могут гастролировать, им никто не платит тех гонораров, которые раньше платили.

Об этом рассказала певица Оля Полякова в новом выпуске шоу Маши Ефросининой "Взрослые девочки".

Полякова поделилась, что когда уехала с двумя дочками за границу и осталась один на один с проблемами, то у нее была паника, она не знала, что дальше делать, чем заниматься и как зарабатывать. В довоенные времена у певицы было много помощников, теперь же Полякова должна была думать, как кормить семью.

"Поняла, что мало того, что я не хочу делать ничего другого – я не умею делать ничего другого. Я училась всю жизнь только на это. Я 25 лет потратила на то, чтобы научиться делать то, что я сегодня делаю. Что делать? Менять профессию? Я окончила музыкальные вузы. Я могу преподавать пение, или фортепиано... У меня нет второй профессии», - рассказала певица.

Известная блондинка призналась, что даже задумывалась над тем, чтобы открыть какое-то свое дело, например, лепить вареники. А мама звезды даже предлагала продать свою квартиру и открыть киоск.

"Моя мама мне говорит: "Оля, давай я продам квартиру в Виннице, мы с тобой купим какой-нибудь киоск и будем там делать какое-то бистро украинское". Я уже начала все это продумывать, чтобы иметь то, что будет тебя кормить", — рассказала Полякова.

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