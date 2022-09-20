На церемонии погребения королевы Елизаветы II присутствовало около 2000 достопочтенных гостей, среди них и первая леди Украины Елена Зеленская.

На своей странице в Instagram супруга президента Владимира Зеленского рассказала, что во время поездки в Великобританию провела личную встречу с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

"Ее Королевское Высочество Принцесса Уэльская. Новое поколение королевской семьи. Когда Россия совершила полномасштабное нападение на Украину, они с мужем сразу продемонстрировали свою поддержку нашей страны, посетив в начале марта Украинский культурный центр, ставший волонтерским хабом и оказывавший помощь вынужденным переселенцам", — напомнила первая леди.

Зеленская лично поблагодарила Миддлтон за помощь, которую Великобритания оказывает Украине в разных сферах.

"В скорбный день публичного прощания с Ее Величеством Королевой Елизаветой II состоялся теплый, приятный разговор с Принцессой Уэльской. Я глубоко благодарна за прием большого количества наших людей и личное внимание Ее Королевского Высочества к ним. За беспрецедентную поддержку со стороны Великобритании в нашей борьбе захватчиком – военную, гуманитарную, политическую», — подчеркнула супруга президента.

Украинцы в комментариях к публикации выражают свои соболезнования королевской семье, а также восхищение Еленой Зеленской и Кейт Миддлтон: "Изысканные, молодые, сильные женщины нашей эпохи", " какие красивые 😍настоящие принцессы", "Наши соболезнования близким и всем жителям Великобритании 😢 Украина с Вами".

Напомним, Елена Зеленская принялась защищать русскоязычных в Украине.

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