Фронтмен "Воплей Видоплясова" Олег Скрипка объяснил, что произошло с концертом в Гамбурге и другими выступлениями в Германии.

Как сообщает Politeka.net, видеообращение он выложил у себя в Инстаграм.

«У нас был запланирован тур и мы ездим с музыкантами и с другими исполнителями по Европе, по миру и собираем средства на помощь и собрали уже более 500 000 евро. Средства все перечислены и оказывается помощь детям и раненым», - рассказал музыкант.

Скрипка сообщил, что организации, которые по риторике кремля называют украинцев фашистами и в частности украинскую музыку, приходят к владельцам немецких заведений и угрожают расплатой.

«Мы должны были собрать и диаспору и военных и раненых и должны быть представители консульства, собрать средства и отправить их на помощь больнице "Охматдет". 14 сентября концерт не состоялся, но 15-го концерт состоялся в другом клубе, с которым удалось договориться. Анонс мероприятия мы не делали, а просто за час до начала разослали приглашения нашим фанам, которые пришли на концерт и таким образом состоялся концерт. Мы победили! 🤘 Правда, за нами», - отметил фронтмен "Воплей Видоплясова".

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.