Артист не верит, что Светлана Лобода осознала свою ошибку и уверен - сейчас она активно поддерживает Украину лишь с выгодой для себя.

Известный музыкант, заслуженный артист Украины и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, высказался об украинской певице Светлане Лободе, которая неожиданно прозрела и начала помогать Украине.

Своими мыслями Олег Скрипка поделился в интервью журналистке Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

По словам музыканта он ей совершенно не верит и сомневается в ее искренности. В частности, артист не верит, что Светлана Лобода осознала свою ошибку и уверен - сейчас она активно поддерживает Украину лишь с выгодой для себя.

"Сейчас громогласно едет Лобода с концертами, а она вообще очень прикольная. Она пустила мощную крокодилью слезу и не знаю сколько заплатила, пару тысяч гривен, какому-то детскому дому и поехала по турам", - заявил Олег Скрипка.

Кроме того Олег Скрипка прокомментировал тур предательницы Ани Лорак в Германии. По мнению Скрипки, его могли разрешить потому, что немцы чувствуют превосходство россии из-за победы СССР во Второй мировой войне. Не обошлось, конечно же, и без денег.

Концерты украинских патриотов, по мнению исполнителя хита "Весна", намеренно отменяют в странах Европы, дабы продвигать пропагандистские российские нарративы о "братских народах" и "великой российской культуре".



Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.