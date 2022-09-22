Известный музыкант, заслуженный артист Украины и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, высказался об украинской певице Светлане Лободе, которая неожиданно прозрела и начала помогать Украине.
Своими мыслями Олег Скрипка поделился в интервью журналистке Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.
По словам музыканта он ей совершенно не верит и сомневается в ее искренности. В частности, артист не верит, что Светлана Лобода осознала свою ошибку и уверен - сейчас она активно поддерживает Украину лишь с выгодой для себя.
"Сейчас громогласно едет Лобода с концертами, а она вообще очень прикольная. Она пустила мощную крокодилью слезу и не знаю сколько заплатила, пару тысяч гривен, какому-то детскому дому и поехала по турам", - заявил Олег Скрипка.
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Кроме того Олег Скрипка прокомментировал тур предательницы Ани Лорак в Германии. По мнению Скрипки, его могли разрешить потому, что немцы чувствуют превосходство россии из-за победы СССР во Второй мировой войне. Не обошлось, конечно же, и без денег.
Концерты украинских патриотов, по мнению исполнителя хита "Весна", намеренно отменяют в странах Европы, дабы продвигать пропагандистские российские нарративы о "братских народах" и "великой российской культуре".
Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.