Конфликт между Олегом Скрипкой и Дугиным случился около 24 лет назад в одном из московских клубов.

Солист рок-группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал о том, как "надавал подсрачников" россиянину пропагандисту Дугину в прошлом. Артист заверил, что надавал оппоненту пинков и унизил словесно.

Своими мыслями Олег Скрипка поделился в интервью журналистке Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

Конфликт случился около 24 лет назад в одном из московских клубов. Фронтмен коллектива вспомнил, что потасовка произошла в 1998 или 1999 году, когда в россии очень хорошо относились к украинцам. По его словам, услышать нынешние тезисы кремля в москве было дико, ведь в столице рф радушно встречали украинцев.

"Это был период очень хорошего отношения россиян к украинцам. Я так понимаю, тогда в сценарии кремля "хороших украинцев" было много, а "плохих" – мало. Мы выступали в хорошем клубе, и мой бизнес был в основном в Москве. Симпатия была большая к моим песням, группе, к украинцам. И тут голосочек: "Хохлы, домой". Это было очень странно", – рассказал Олег Скрипка.

Артист вспомнил, что спустился к Дугину со сцены, чтобы выяснить, почему он унижает украинцев, на что тот начал кричать и эмоционально доказывать, что украинцы – "недонация". Скрипка начал аргументировать ему, что он никто, неправ, и давать пинков.

"И охранники, и все, кто был вокруг, встали на мою сторону. Еще дали пару пинков Дугину, и он был записан, что больше никогда туда не попадет. И владелец клуба принес извинения, и дополнительное пиво было выставлено всему коллективу. Он тогда уже был советником путина", – вспомнил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.



