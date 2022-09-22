Мама актера Мария Ли добавила, что убийство ее сына расследуется как военное преступление.

Украинский актер Паша Ли погиб 6 марта. Сообщалось, что после вторжения россии он присоединился к рядам ВСУ и умер от пуль оккупантов. Однако его мама рассказала пресс-службе НСЖУ, что все это неправда.

Фотографии, где Паша изображен в военной форме, были сделаны во время съемок фильма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Он не служил в теробороне, а работал в волонтерском штабе городского совета.

Она рассказала, что ее сын умер не от рук снайпера и не снимал свой бронежилет, чтобы отдать ребенку.

"Мне нужна правда о сыне, а не легенды! Сначала о нем писали, будто он служил в территориальной обороне, потом – будто бы погиб от пули снайпера, отдав свой бронежилет. Это все – неправда" – подчеркнула мама актера.

Мария Ли добавила, что убийство ее сына расследуется как военное преступление, поскольку оно было гражданским. Паша жил в Ирпене, перед эвакуацией он с другими волонтерами решил заехать домой. Но та часть города уже была оккупирована россиянами.

Когда они ехали, их машину расстреляли. Двум другим волонтерам удалось спастись. Ирине и Тарасу оккупанты под прицелом автомата приказали бежать, а Пашу забрать не разрешили. Через несколько дней украинцы отыскали тело погибшего актера.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

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Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.