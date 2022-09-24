Как пишет Politeka.net, о поездке в Харьков и Изюм известный телеведущий рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Педана, фото и видео, не смогут передать всего ужаса, который по себе оставляет «русский мир».

Ведущий и волонтер рассказал, что началась его поездка с харьковского микрорайона Северная Салтовка. Педан сообщил, что этот микрорайон с полумиллионым населением разбомблен вдребезги. И туда до сих пор прилетает.

«Есть целые дома и дворы (ближайшие к России), в которых жить невозможно. Но буквально в 200-300 метрах уже видишь молодых родителей с детскими колясками и понимаешь, что жизнь продолжается. Это, с одной стороны, очень угнетает, а с другой – воплощает надежду, что украинцев не запугать», - отметил он.

Дальше Александр Педан поехал в Изюм с гуманитарной помощью.

По его словам, за городом Чугуев уже была видна оккупированная территория. Фактически дальше большинство городов, городков или сел уничтожены и разграблены.

«Оккупанты бросали технику, оружие, боекомплекты и взамен забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли. Лично видел, как они воровали из домов и квартир электрочайники и не забирали электроподдоны, без которых они просто не работают», - продолжил свой рассказ телеведущий.

На фото Александр показал очень сильно пострадавший город Изюм. Его центр разбит вдребезги, мосты взорваны, но, как отметил волонтер, самая тяжелая ситуация с людьми, они напуганы и нуждаются в гуманитарной помощи.

«Когда приехали туда бусом, буквально за 2 минуты была огромная очередь людей, которые пришли, чтобы получить помощь. Люди были счастливы видеть украинских военных. Но когда с ними общались, то слышали, что больницы нормально не работают, лекарства не хватает, нет необходимых специалистов. К нам даже подходил гражданский парень и видно, что ключица не на месте. Он говорит, что немного болит, но некому даже сделать операцию. И таких случаев очень много», - поделился от увиденного Педан.