Российский певец, музыкант, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский записал эмоциональное видео, обратившись к тем, кто еще недавно поддерживал войну против Украины, а теперь бежит от мобилизации.

«Сейчас многие бегут от мобилизации. Разные люди, разные судьбы. Но есть среди них и те, которые оставляли омерзительные комментарии в моих страницах в соцсетях», - заявил Покровский на своей странице в Instagram, обращаясь к соотечественникам.

По его словам, ему угрожали физической расправой и писали: «Кому ты там нужен?», «Будешь на коленях стоять просить, чтобы тебе дали вернуться».

Отметим, что Макс Покровский после 24 февраля поддержал Украину, выпустил пять антивоенных песен: "Нам не нужна война!", "Поколение Z", "Назад, Россия!", "Украина", "Буква Zю". Сейчас певец живет в США.

«Х... вы теперь бежите? Вас не волновали украинские жизни. Вы спасаете собственную шкуру тогда, когда беда пришла в ваш дом», - обратился Макс Покровский к россиянам.

Также музыкант поинтересовался у россиян, зачем они теперь срывают георгиевские ленточки и знаки Z со своих автомобилей на пропускных пунктах на границе.

«Теперь ваша очередь думать о том, кому вы там нужны. Ваша очередь думать, перед кем вы будете стоять на коленях, чтобы вам дали вернуться», - эмоционально заявил Макс Покровский.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Отметим, с момента объявления Путиным мобилизации Россию покинуло более 200 тысяч человек.

Около 100 000 россиян пересекли границу Казахстана за последнюю неделю, заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожеев. Гузино-российскую границу пересекли не менее 53 136 человек, согласно опубликованным данным МВД Грузии. В Евросоюз въехало почти 66 000 россиян, по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

В эту информацию не включены данные из Монголии и Армении, куда в последние дни также выезжали граждане России.

Напомним, появились подробности и видео "котла" в районе Лимана.

Также сообщалось, что новомобилизованный россиянин, попав в плен ВСУ, попросил прощения у украинского народа.

Кроме того, Politeka.net писала, как в российских городах начали прозревать после повесток для ммужей и сыновей.