После того, как стало известно о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО., это повергло в панику оккупантов. Рашисты на полном серьезе бояться, что против Украины начнут воевать голливудские звезды. Перезват разговора врага обнародовал у себя на странице украинский шоумен Александр Эллерт. Он сразу предупредил свою аудиторию, что они услышат много нецензурной брани, однако это очень смешно.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

"Я знаешь, чего боюсь, б**дь? (...) Хоть бы амери**сы (американцы - ред.) не догадались, бл**дь, не собрали опять этих вояк: Сталлоне, б**дь, Арнольда (Шварценеггера - ред.), нах**, этого орешка крепкого (Брюса Уиллиса - ред.), б**дь, кого там еще… Е**ный в рот, сейчас додумаются собрать! То нам точно пи**а (конец - ред.)… Я не знаю, Майкл Дуглас вроде в России тут. Не знаю, может, хоть он за нас пойдет. Еще шанс какой-то будет", - говорил в перехвате российский вояка.

К слову, с Майклом Дугласом, к слову, россиянин сильно просчитался. На красной дорожке SAG Awards 2022 актер появился с желто-голубым акцентом в костюме, однозначно выступил в поддержку Украины.

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Украинцы высмеяли умственные способности оккупантов, комментарии были один смешнее другого.

"Вся надежда на Дугласа",

"А если Дэвид Копперфильд подрулит, то вообще сумка, хоп одним махом волшебной палочкой и всех орков нет, фокус-покус",

"Тупой рашист 😂😂😂 американских боевиков пересмотрел 😂😂😂",

"Ужас,а если ещё и черепашек-ниндзя то это вообще страшно.😂", - пишут в сети

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт