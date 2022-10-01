После того, как стало известно о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО., это повергло в панику оккупантов. Рашисты на полном серьезе бояться, что против Украины начнут воевать голливудские звезды. Перезват разговора врага обнародовал у себя на странице украинский шоумен Александр Эллерт. Он сразу предупредил свою аудиторию, что они услышат много нецензурной брани, однако это очень смешно.

"Я знаешь, чего боюсь, б**дь? (...) Хоть бы амери**сы (американцы - ред.) не догадались, бл**дь, не собрали опять этих вояк: Сталлоне, б**дь, Арнольда (Шварценеггера - ред.), нах**, этого орешка крепкого (Брюса Уиллиса - ред.), б**дь, кого там еще… Е**ный в рот, сейчас додумаются собрать! То нам точно пи**а (конец - ред.)… Я не знаю, Майкл Дуглас вроде в России тут. Не знаю, может, хоть он за нас пойдет. Еще шанс какой-то будет", - говорил в перехвате российский вояка.

К слову, с Майклом Дугласом, к слову, россиянин сильно просчитался. На красной дорожке SAG Awards 2022 актер появился с желто-голубым акцентом в костюме, однозначно выступил в поддержку Украины.

Украинцы высмеяли умственные способности оккупантов, комментарии были один смешнее другого.

"Вся надежда на Дугласа",

"А если Дэвид Копперфильд подрулит, то вообще сумка, хоп одним махом волшебной палочкой и всех орков нет, фокус-покус",

"Тупой рашист 😂😂😂 американских боевиков пересмотрел 😂😂😂",

"Ужас,а если ещё и черепашек-ниндзя то это вообще страшно.😂", - пишут в сети

Напомним, украинская разведка сказала, сколько тысяч мобилизованных россиян готовится принять Беларусь.

Также сообщалось, что Путин может двинуть из Беларуси по двум направлениям.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты стерли с лица земли целый населенный пункт