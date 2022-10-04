Телеведущий и волонтер Сергей Притула отреагировал на скандальные заявления Илона Маска относительно того, что Украина должна отдать россии Крым.

Так, Сергей Притула предположил, что Илон Маск пропускал уроки по истории, пишет Politeka.net.

«Илон, мужик. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские», - написал Притула в Twitter.

Напомним, что Илон Маск после разразившегося скандала уже успел сделать новое заявление. Так, Илон заверил, что по-прежнему поддерживает Украину и объяснил, что именно его беспокоит.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка россии составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину", — написал Илон Маск в своем Twitter.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Также напомним, что в Офисе президента Украины объяснили причину таких странных заявлений Илона Маска.

Ранее Сергей Притула высказался об украинцах, недовольных "народным спутником".

Также сообщалось об обращении Притулы к украинким политикам.