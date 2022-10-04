Так, Сергей Притула предположил, что Илон Маск пропускал уроки по истории, пишет Politeka.net.

«Илон, мужик. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские», - написал Притула в Twitter.

Напомним, что Илон Маск после разразившегося скандала уже успел сделать новое заявление. Так, Илон заверил, что по-прежнему поддерживает Украину и объяснил, что именно его беспокоит.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру. Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка россии составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину", — написал Илон Маск в своем Twitter.

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Также напомним, что в Офисе президента Украины объяснили причину таких странных заявлений Илона Маска.

Ранее Сергей Притула высказался об украинцах, недовольных "народным спутником".

Также сообщалось об обращении Притулы к украинким политикам.