Как пишет Politeka.net, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск предложил отдать часть наших территорий стране-оккупанту, чем взбесил украинцев. В сети мгновенно принялись насмехаться над Маском и его позорными заявлениями.
Не осталася в стороне ведущий популярных шоу на канале СТБ Горигорйи Решетник. Он потроллил американского миллиардера на свой лад.
У себя в Instagram ведущий выложил фото Маска, сделанное на борту яхты.
Основатель Tesla позирует без рубашки в одних плавках, которые он прикрыл полотенцем. Его тело выглядит очень дряблым и обрюзгшим.
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«А мог бы быть следующим Холостяком», - поиздевался Решетник над Илоном Маском.
Пользователи сети высказали свое мнение, что думают об американце.
"И нет) заслуживает только «давай поженимся» на рашистском первом",
"Так он и сейчас в топе, вы о чем!? Выгуливает моделей, актрис... поэтому о нем точно не стоит так беспокоится",
"Все таки не дотянул)) не прошел кастинг)",
"Пусть идет вслед за российским кораблем",
" Здесь он больше на жириновского похож, тоже г*вно!",
"Жирный клоун",
"Он не белый, он прозрачный", - шутят в сети.