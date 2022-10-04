Украинский телеведущий Григорий Решетник красноречиво показал, почему Илон Маск не сможет стать следующим героем шоу "Холостяк".

Как пишет Politeka.net, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск предложил отдать часть наших территорий стране-оккупанту, чем взбесил украинцев. В сети мгновенно принялись насмехаться над Маском и его позорными заявлениями.

Не осталася в стороне ведущий популярных шоу на канале СТБ Горигорйи Решетник. Он потроллил американского миллиардера на свой лад.

У себя в Instagram ведущий выложил фото Маска, сделанное на борту яхты.

Основатель Tesla позирует без рубашки в одних плавках, которые он прикрыл полотенцем. Его тело выглядит очень дряблым и обрюзгшим.

«А мог бы быть следующим Холостяком», - поиздевался Решетник над Илоном Маском.

Пользователи сети высказали свое мнение, что думают об американце.

"И нет) заслуживает только «давай поженимся» на рашистском первом",

"Так он и сейчас в топе, вы о чем!? Выгуливает моделей, актрис... поэтому о нем точно не стоит так беспокоится",

"Все таки не дотянул)) не прошел кастинг)",

"Пусть идет вслед за российским кораблем",

" Здесь он больше на жириновского похож, тоже г*вно!",

"Жирный клоун",

"Он не белый, он прозрачный", - шутят в сети.