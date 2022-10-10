Год назад Константин Войтенко, который учавствовал в танцевальном проекте "Танці з зірками" был на грани разрыва с супругой Валей. На днях женщина объявила, что они развелись, а она вернула свою девичью фамилию.
Популярный украинский актер Константин Войтенко в интервью для "Сніданку з 1+1" впервые прокомментировал развод с супругой после семи лет брака.
Похоже, развелись они мирно и без скандалов, ведь распускать сплетни друг о друге не хотят и все еще общаются. Как говорит актер, нужно стараться сохранить отношения хорошими.
"Мне кажется, что самое важное сейчас – оставаться человеком. Не важно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком, сейчас такие времена. Надо нормально общаться", – поделился Константин Войтенко.
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Константин Войтенко подчеркнул, что сейчас регулярно общается с дочерью, причем как со взрослой, стараясь объяснять ей все моменты прямо.
"Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным хорошим отцом. У меня очень много знакомых погибло на этой войне, разрушаются семьи именно так. И то, что кто-то сейчас разводится, мне кажется, сейчас совсем не проблема. Разводитесь, если вам этого хочется", – прокомментировал актер.
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