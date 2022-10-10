Там Могилевскую встретили буквально с распростертыми объятиями. Люди, пережидающие тревогу, подходили к артистке, чтобы ее обнять и выразить свою любовь.

Певица, не растерявшись и желая приободрить киевлян, запела легендарную «Ой у лузі червона калина». Некоторые из присутвующих даже прослезились.

Также певица ходила по вагонам и угощала пассажиров сладкими презентами.

Напомним, после полномасштабного военного вторжения рф в Украиину Наталья Могилевская осталасьв Киеве и во время воздушных тревог спускается в метро, чтобы поддержать людей, которые прячутся там от вражеских ракетных и авиаударов.

"Моя жизнь поменялась, я готовила два концерта в Киеве и огромный тур. Вместо этого я пою в метро с людьми. Они в панике, и я в панике. Я даже не знаю, кто кого больше поддерживает – я или они меня», - признавалась ранее Могилевская.

По ее словам, она проснулась 24 февраля от обстрелов и "так и не засыпала больше".

Добавим, к настоящему моменту известно о пяти погиших в результате ракетных острелов по Киеву утром 10 октября. 47 человек получили ранения.

Также напомним, что Андрей Данилко объяснил, почему российские звезды молчат.

Кроме того, Politeka.net писала, что Максима Галкина, осуждающего вторжение в Украину, хотят лишить родительских прав.