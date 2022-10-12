Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей украинского шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное фото с украинцами и рассказал, как ими восхищается.

На фотографиях можно увидеть спасателей, которые ликвидируют последствия ракетной атаки оккупантов, врачей, которые спасают пострадавших людей и животных, а также работников коммунальных служб, которые быстро устраняют последствия обстрелов. При этом в подписи к публикации Эктор называет украинцев людьми-волшебниками и людьми-героями.

"С кем они воюют? Когда-то мы удивлялись, как в Китае за 2 дня ремонтируют провалы в дороге – теперь мы сами в Днепре за ночь залатали воронку от обстрела. Врачи и пожарные, спасавшие людей со скоростью света, уже запустившие движение на дороге возле Шевы коммунальщики — это просто люди-гиганты, люди-волшебники. Люди-воины. О сборе Лачену и Притули, на который быстро все люди и бизнесы вытрясли карманы — я вообще молчу. Они хотели нас испугать, посеять панику, убить, но объединили еще больше. Мотивировали еще больше, организовали еще больше. Ты не задумывался об этом, но ты тоже гигант, герой, воин. Сегодня ты ходил на работу, задонатив 20 гривен, ужинал при свечах – благодаря тебе эта система работает. Большой поклон этому несокрушимому народу. И минута молчания для всех, кого не стало за эти трудные дни. Слава Украине", - написал Хименес-Браво.

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