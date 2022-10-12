Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который не так давно вернул жену и детей с западной Украины в Киев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость опубликовал милое фото, которое сопроводил коротким, но емким посланием.

На новой фотографии Григорий запечатлел себя на прогулке, среди киевских высоток и солнечных лучей. Перед камерой он появился в яркой желтой толстовке и куртке с логотипом телеканала "СТБ". Пальцем ведущий указывает на слоган телеканала, который гласит: "Возможно все".

А в подписи к публикации Решетник дополнил свое послание словами: "Всегда помните". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Всегда помните", "Вместе возможно все", "1000% особенно когда донатим все вместе. Задонатила сама, муж увидел в сторис, и тоже на ваш сбор тепловизоров", "Все будет Украина, мы победим", "От соседей возможно все", "И восстановления родной Украины", "Тернополь на связи", "Вместе к победе", "Вместе мы сила в языке, в вере с Богом!".

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