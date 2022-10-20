Как вспомнил Александр Кривошапко, у него не было связи с родными и он почти с ними не разговаривал.

Война застала семью певца и волонтера Александра Кривошапко в Мариуполе. Артист в интервью "ЖВЛ" рассказал, как его семья эвакуировалась с оккупированного украинского города. По словам знаменитого украинца, о том, что с его родными он не знал более 40 дней.

Как вспомнил Александр Кривошапко, у него не было связи с родными и он почти с ними не разговаривал. Его сестра с мамой постоянно находились в подвале и даже не могли оттуда выйти из-за постоянных обстрелов.

"Моя семья с начала войны сразу же в Мариуполе оказалась под обстрелами. И не только моя семья, но и многие мои друзья. Там были моя сестра, ее муж, моя мама и бабушка. Это пекло было более 40 дней. За эти дни я поговорил с семьей, ну может, минуты 3. Это было практически невозможно. Это был эмоциональный терроризм, который я никогда не забуду", - прихзнался он.

Родным певца удалось выйти из города вместе с эвакуационной колонной. Они прошли пешком почти 15 километров. Спаслись все, кроме его бабушки.

"Из-за постоянныъ обстрелов у них не было возможности проведать бабушку, которая жила через два двора от нас. Она была с сиделкой. Они могли пойти туда, но не дойти. И когда они выезжали из города уже стало известно, что... До сих пор болит, это сложная тема, - отметил Александр Кривошапко.

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