Певец и волонтер Александр Кривошапко со своей женой, косметологом Марией, попал в серьезное ДТП. Об этом он рассказал в интервью "ЖВЛ". Авария произошла тогда, когда супруги ехали в Харьковскую область с волонтерской помощью.

Александр Кривошапко рассказал, что ничего не предвещало беды и дорога была свободна от автомобилей. Но во время поездки их автомобиль вскочил в яму на дороге и чуть не перевернулся. Александр легко отделался, но его жена получила травмы.

"Мы очень благодарны Богу, что мы живы. Маша получила там... У нее сломан нос после этой аварии. Она пострадала. Мне, как мужчине, конечно... Поэтому я очень плохо чувствую себя. Хотя знаю, что она хотела этого. Она сама волонтер, у нее было право ехать. Но я почему-то не остановил. Да, это моя вина", — поделился Александр Кривошапко.

Стоит отметить, что после начала войны россии против Украины Александр Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.



14 июня 2022 года Кривошапко сообщил, что он в составе добровольческого батальона защищает Украину от российских оккупантов. Позже он активно занялся волонтерством.



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